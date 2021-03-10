Александр Мостовой: Не вижу шансов у «Барселоны», отыграть такое преимущество нереально тяжело

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил шансы «Барселоны» на камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ».

Напомним, первый поединок прошел на домашней арене каталонцев и завершилась в пользу гостей – 4:1.

«Я не вижу у каталонцев шансов на общий успех, ведь отыграть такое преимущество без болельщиков, да ещё у такого коллектива нереально тяжело.

Скорее всего, игра может завершиться вничью или минимальной победой «сине-гранатовых», на что и сделаю аккуратную комбинированную ставку», – цитирует Мостового портал «Всепроспорт».

Напомним, ответный матч команд состоится 10 марта и пройдет в Париже, а стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск.