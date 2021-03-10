Юрген Клопп: Предыдущие результаты не влияют на эту игру, в Лиге чемпионов мы на ходу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«У нас беда со стабильностью. В Лиге чемпионов мы на ходу. У «Лейпцига» хорошая динамика, они выиграли четыре последних матча. Но предыдущие результаты не влияют на эту игру.

Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «мерсисайдцы» добились гостевой победы в матче с немецким клубом (2:0).

Встреча пройдет в Будапеште.