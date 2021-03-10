Иванов рассудит «Динамо» и «Спартак», Матюнин - «Локомотив» и «Сочи»

Российский футбольный союз опубликовал судейские назначения на матчи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым, а матч между «Локомотивом» и «Сочи» будет судить Алексей Матюнин.

Официальные лица матчей 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Химки» - «Ростов»: судья - Сергей Лапочкин; ассистенты судьи - Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья - Сергей Чебан; VAR - Иван Сиденков; AVAR - Александр Богданов; инспектор - Александр Гончар.

«Урал» - «Ротор»: судья - Михаил Вилков; ассистенты судьи - Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья - Лаша Верулидзе; VAR - Евгений Кукуляк; AVAR - Валентин Мурашов; инспектор - Игорь Синер.