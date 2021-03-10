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Иванов рассудит «Динамо» и «Спартак», Матюнин - «Локомотив» и «Сочи»
10 марта 18:41
автор: Максим Скороходов

Иванов рассудит «Динамо» и «Спартак», Матюнин - «Локомотив» и «Сочи»

Стали известны судейские бригады 22-го тура Тинькофф РПЛ.

Российский футбольный союз опубликовал судейские назначения на матчи 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым, а матч между «Локомотивом» и «Сочи» будет судить Алексей Матюнин.

Официальные лица матчей 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Химки» - «Ростов»: судья - Сергей Лапочкин; ассистенты судьи - Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья - Сергей Чебан; VAR - Иван Сиденков; AVAR - Александр Богданов; инспектор - Александр Гончар.

«Урал» - «Ротор»: судья - Михаил Вилков; ассистенты судьи - Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья - Лаша Верулидзе; VAR - Евгений Кукуляк; AVAR - Валентин Мурашов; инспектор - Игорь Синер.

«Арсенал» - ЦСКА: судья - Владислав Безбородов; ассистенты судьи - Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья - Анастасия Пустовойтова; VAR - Василий Казарцев; AVAR - Денис Березнов; инспектор - Юрий Чеботарев.

«Зенит» - «Ахмат»: судья - Виталий Мешков; ассистенты судьи - Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья - Ян Бобровский; VAR - Павел Кукуян; AVAR - Дмитрий Мосякин; инспектор - Эдуард Малый.

«Динамо» - «Спартак»: судья - Сергей Иванов; ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья - Алексей Сухой; VAR - Сергей Карасев; AVAR - Дмитрий Чельцов; инспектор - Николай Иванов.

«Уфа» - «Рубин»: судья - Игорь Панин; ассистенты судьи - Андрей Веретешкин, Александр Богданов; резервный судья - Артем Чистяков; VAR - Станислав Васильев; AVAR - Антон Кобзев; инспектор - Сергей Французов.

«Тамбов» - «Краснодар»: судья - Павел Шадыханов; ассистенты судьи - Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья - Антон Фролов; VAR - Кирилл Левников; AVAR - Егор Болховитин; инспектор - Юрий Баскаков.

«Локомотив» - «Сочи»: судья - Алексей Матюнин; ассистенты судьи - Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов; резервный судья - Артур Федоров; VAR - Алексей Амелин; AVAR - Максим Гаврилин; инспектор - Геннадий Куличенков.

источник: РФС
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