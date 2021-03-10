Рыжиков может вернуться в «Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов допустил возвращение Сергея Рыжикова в казанский клуб.

«Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идёт к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», – цитирует функционера «Чемпионат».

Напомним, 40-летний Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В его активе 359 матчей и пять трофеев, в том числе два титула чемпиона России.