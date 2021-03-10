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10 марта 19:00
автор: Виктор Шарафудинов

Оле-Гуннар Сульшер: Кавани гордится тем, что играет за «Манчестер Юнайтед»

Норвежский тренер манкунианцев прокомментировал информацию о возможном уходе уругвайского нападающего.

Главный тренер «Манчеюстер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что Эдинсон Кавани еще не принял решение по поводу продления контракта с клубом, но при этом гордится тем, что играет за «МЮ».

Напомним, что вчера отец уругвайского футболиста Луис Кавани в интервью для аргентинской прессы сообщил, что его сыну не нравится в Англии, и Эдинсон намерен продолжить карьеру в «Бока Хуниорс».

«Кавани полностью сосредоточен на «Манчестер Юнайтед», и он усердно работает над тем, чтобы восстановиться и побыстрее набрать форму, – цитирует Сульшера Goal.com – Насколько мне позволяет судить мой плохой португальский и его гораздо более приличный английский, Эдинсон гордится тем, что выступает за «МЮ».

Он всегда старался показать все лучшее, что умеет. Надеюсь, что наше сотрудничество продолжиться. Решение по поводу следующего сезона пока еще не принято».

Кавани после перехода из «ПСЖ» провел в нынешнем сезоне 25 матчей за «МЮ», забив семь мячей и сделав две голевые передачи.

источник: Goal.com
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