Станислав Черчесов: Дзюба получит вызов в сборную и будет капитаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал окончательный список футболистов на предстоящие матчи команды.

«Список уже есть, окончательный мы назовем 15-го числа. Сейчас вопрос прорабатывается, как правильно сделать логистику. Они ведь все играют 21-го числа, у них тур, а мы 22-го улетаем. Давайте пока не буду голословным. Естественно, им, наверное, нет смысла лететь в Сочи, но посмотрим.

Дзюба будет вызван в сборную и будет капитаном», - приводит слова Черчесова «РБ-Спорт».

В рамках мартовского сбора национальная команда сыграет в гостях со сборными Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта), а также дома с командой Словении (27 марта).

Напомним, что Черчесов вывел национальную команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира и пробился в финальную часть Евро-2020.