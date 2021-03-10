Болельщик «ПСЖ» включил пожарную сигнализацию в отеле, где расположились футболисты «Барселоны»

Сначала фанаты парижского клуба устроили ночью фейерверк возле стен отеля, где отдыхали каталонцы. А после окончания пиротехнического шоу еще один болельщик хозяев, оказавшийся в той же гостинице, включил под утро пожарную сигнализацию.

Полиция задержала злоумышленника, но вскоре отпустила на свободу.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится сегодня в столице Франции. Начало в 23:00 по московскому времени.

В первой встрече французский клуб на выезде разгромил испанцев со счетом 4:1.