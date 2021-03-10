Источник: Пилипчук покинет должность главного тренера «Спартака-2»

В ближайшее время Роман Пилипчук покинет должность главного тренера «Спартака-2».

Вот, что по этому поводу сообщил телеграм-канал «Вы кого мне притащили!?»^

«Завтра Роман Пилипчук проведет последнюю тренировку на посту тренера «Спартака-2». Клуб начинает поиски кандидата на вакантную должность».

В восьми последних турах первенства ФНЛ команда Пилипчука дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Сегодня 10 марта «Спартак-2» дома проиграл 0:1 нижнекамскому «Нефтехимику». Вторая команда красно-белых занимает 15-е место, набрав 35 очков.

Бывший ассистент Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры Пилипчук был назначен на должность главного тренера «Спартака-2» 10 января прошлого года.