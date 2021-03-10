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Лига чемпионов 23:00 Ливерпуль 0 РБ Лейпциг 0 П1 2.45 Х 3.70 П2 2.90
10 марта 19:56
автор: Артур Гичунцев

Мостовой – о матче с «РБ Лейпциг»: «Ливерпуль» спокойно пройдет в следующий раунд Лиги чемпионов

Встреча пройдет в Будапеште.

Экс-полузащитник «Бенфики» Александр Мостовой дал прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «РБ Лейпциг». К слову, первая игра, прошедшая 16 февраля, завершилась победой англичан – 2:0.

«Я думаю, что в этой дуэли «Ливерпуль» будет действовать по результату и спокойно пройдёт в следующий раунд. Обе команды способны забить, и я могу предположить, что без забитых мячей не обойдётся», – цитирует Мостового портал «Всепроспорт».

Напомним, ответный матч команд состоится 10 марта и начнется в 23.00 мск.

источник: «ВсеПроСпорт»
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