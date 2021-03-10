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10 марта 20:05

«Спартак» объявил об увольнении Пилипчука

Ранее украинец входил в тренерский штаб Массимо Карреры.

Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук уволен из клуба. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Отмечается, что в четверг, 11 марта наставник проведет последнюю тренировку с командой.

«Желаем Роману Михайловичу успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 53-летний Пилипчук возглавил второй состав «Спартака» в январе этого года, а его контракт был рассчитан до лета 2022-го.

В последнем матче «Спартак-2» уступил «Нефтехимику» (0:1), а безвыигрышная серия команды достигла восьми встреч.

Добавим, что в нынешней компании красно-белые занимают 15-е место в таблице ФНЛ, добыв 35 очков.

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