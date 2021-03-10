Иммобиле наконец-то вручили «Золотую бутсу» (фото)

Напомним, что приз вручают футболисту, который забил наибольшее количество забитых мячей в своем национальном чемпионате. При этом существует коэффициент, и голы в сильнейших европейских лигах ценятся выше, чем в менее престижных чемпионатах.

Фотография Иммобиле с залуженной наградой была опубликована в официальном твиттере итальянской серии А.

Иммобиле в сезоне-2019/20 забил 36 голов соперником «Лацио» в чемпионате Италии. Второе место в конкурсе занял Роберт Левандовски, забивший 34 мяча за «Баварию» в немецкой бундеслиге, а третье еще один представитель серии А Криштиану Роналду. Португалец в прошлом сезоне 31 раз огорчил соперников «Ювентуса».

«Золотую бутсу» вручают в Европе с 1968 года. С 1997-го организатором конкурса являются объединение европейских спортивных изданий.