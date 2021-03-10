Иммобиле наконец-то вручили «Золотую бутсу» (фото)

Нападающий римского «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле наконец-то получил приз «Золотая бутса».
Фотография Иммобиле с залуженной наградой была опубликована в официальном твиттере итальянской серии А.
La Scarpa d’Oro... nelle sue mani 📷🏆— Lega Serie A (@SerieA) March 10, 2021
👏🏻 @ciroimmobile #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/JZL65VSpgv
Напомним, что приз вручают футболисту, который забил наибольшее количество забитых мячей в своем национальном чемпионате. При этом существует коэффициент, и голы в сильнейших европейских лигах ценятся выше, чем в менее престижных чемпионатах.