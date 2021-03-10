Андрей Тихонов: «Спартак» не отпустил Кутепова в «Астану»

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал, почему клуб не смог подписать центрального защитника «Спартака» Илью Кутепова.

«Действительно, мы хотели, чтобы Илья поиграл в «Астане» хотя бы до лета. Я разговаривал об этом с самим игроком, он был за. Но клуб его не отпустил. Почему? Потому, что Кутепов нужен «Спартаку». Жаль, хотели видеть его у нас», – сказал Тихонов для Metaratings.ru.

Ранее в московском клубе опровергли информацию об интересе к Кутепову со стороны «Астаны».

Добавим, что в текущем сезоне российский футболист отыграл 11 матчей, а его контракт с клубом истекает 30 июня 2022 года.