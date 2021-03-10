Порнокомпания предложила миланскому «Интеру» спонсорский контракт на 23 млн евро в год

Британский таблоид The Sun сообщил, что международная порнокомпания, содержащая сайт с контентом для взрослых, предложила «Интеру» спонсорский контракт на 23 миллиона евро за сезон.

В миланском клубе воздержались от комментариев, но ранее итальянская пресса утверждала, что «Интеру» нужен новый контракт с выплатами в 30 млн за год, чтобы компенсировать прекращение сотрудничества с производителем шин Pirelli, чья реклама была размещена на футболках сине-черных в течение нескольких десятилетий.

После 26 туров «Интер» лидирует в серии А, опережая «Милан» на шесть очков.