«Факел» победил «Нижний Новгород» на «бетоне»

Матч 29-го тура ФНЛ «Нижний Новгород» – «Факел» прошел при аномально низкой погоде. В 12 часов дня Гидрометцентр России объявил о -17 градусах на улицах Нижнего Новгорода, однако замер температуры возле поля показал -14,2 градуса. Перед матчем поле было покрыто льдом, от него шел пар из-за работавшего подогрева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel)

В Нижегородской области действует «оранжевый уровень» погодной опасности из-за аномального для региона холода. Среднесуточная температура опускается ниже климатической нормы на 7-14 градусов. Из-за этого матч был перенесен с 18:30 на 14:00.

Несмотря на мороз и тяжелое поле, «Факел» победил хозяев со счетом 1:2. Воронежцы открыли счет усилиями Андрея Разборова после углового удара на 8-й минуте, а на 31-й Роман Акбашев завершил контратаку «парашютом» за спину вратарю хозяев. «Факел» выиграл третий выездной матч подряд. Такого не было с сезона-2015/16, когда воронежцы последовательно обыграли в гостях «Спартак-2», армавирское «Торпедо» и «Зенит-2».