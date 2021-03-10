ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Еврокубок 2-я четверть Андорра 42 Морнар 29
Еврокубок 2-я четверть Партизан 24 Метрополитан 9 24 П1 1.26 Х 4.70 П2 11.0
Лига чемпионов не начался Ливерпуль 0 РБ Лейпциг 0 П1 2.45 Х 3.80 П2 2.60
Лига чемпионов не начался ПСЖ 0 Барселона 0 П1 2.75 Х 4.50 П2 2.24
Еврокубок не начался Гран Канария 0 УНИКС 0 П1 2.60 Х 3.00 П2 3.00
10 марта 21:54
автор: Артур Гичунцев

Супруга Мамаева объявила о разводе с футболистом

Ранее девушка уличил игрока в измене.

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщила о разрыве брака с российским футболистом.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи! Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», – написала Мамаева в соцсети.

Напомним, Алана и Павел воспитывают двух детей: дочку и сына Мамаевой от первого брака.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видаль, возможно, покинет "Интер"Очки Орлова и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси"Отменен этап Кубка мира по спортивной гимнастике в ТокиоКлебо с издёвкой обратился к Большунову"Лучше брошу лыжи и уйду, чем перейду в группу к Большунову"Фотографии Туктамышевой, не попавшие в журнал Maxim
«Совмещать с «Ледниковым периодом» не получится». Леонова — о возвращении Загитовой
Вице-чемпионка мира 2012 года и Алена Леонова оценила специально для "Плеймейкера" возможное возобновление карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
«Шакира из борделя»: почему фанаты оскорбили знаменитую певицу? Ставка на красоту #20
Героиней нашей рубрики стала самая известная в истории колумбийка, а по совместительству - жена футболиста "Барселоны" Жерара Пике.
Знарок без Ротенберга и Сафронова стал обычным лузером. Анатомия провала «Спартака»
Хоккейный «Спартак» провалил сезон. Красно-белых ждут большие перемены.
Тренер, которого слушал сын Саддама Хуссейна, — в проекте «Легенды спорта»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
«Роналду — трус», акции «Ювентуса» рушатся. Реакция на сенсацию в Лиге чемпионов
Как Италия и Европа реагируют на игру Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которого туринский клуб был выбит скромным "Порту".
Убойный прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»: гости победят с форой
13 марта сстоится центральный матч 22-го тура РПЛ: на "ВТБ Арене" встретятся команды Сандро Шварца и Доменико Тедеско.
Русские из Далласа испортили юбилей американскому другу Панарина
"Даллас" Антона Худобина и Дениса Гурьянова разгромил "Чикаго", лидер которого Патрик Кейн провел тысячную игру в НХЛ.
Знарок сделал свое дело — и может уходить
"Спартак" оказал достойное сопротивление ЦСКА в четвертом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, но все равно проиграл серию всухую. С Олегом Знарком подобное произошло впервые.
Стена Облак и палач Левандовски. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Гол Макарова на вес золота. Букмекеры снижают чемпионские шансы у «Зенита» и повышают у ЦСКА
После поражения "Зенита" от "Рубина" в 21-м туре (1:2) чемпионский расклад в РПЛ резко поменялся.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Голые короли – «Зенит» забыл форму дома и сгонял за ней чартер. За 4 миллиона

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика