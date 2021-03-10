Супруга Мамаева объявила о разводе с футболистом

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщила о разрыве брака с российским футболистом.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи! Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», – написала Мамаева в соцсети.

Напомним, Алана и Павел воспитывают двух детей: дочку и сына Мамаевой от первого брака.