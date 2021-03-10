«Ливерпуль» и «РБ Лейпциг» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны составы «Ливерпуля» и «РБ Лейпциг» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Озан Кабак, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мане, Диогу Жота, Салах.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Адамс, Мукьеле, Упамекано, Клостерманн, Нкунку, Ольмо, Кампль, Забитцер, Форсберг, Поульсен.

Главный арбитр – Клеман Тюрпен из Франции.

Напомним, что 16 февраля первая игра «РБ Лейпциг» и «Ливерпуля» тоже прошла на стадионе в Будапеште. Тогда со счетом 2:0 выиграл чемпион Англии, а номинальным хозяином поля был клуб из Германии.