«Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и покинула Лигу чемпионов. Месси не забил пенальти

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» завершился вничью – 1:1.
На гол Килиана Мбаппе испанский клуб ответил шикарным выстрелом Лионеля Месси. К слову, аргентинец не смог реализовать пенальти в концовке первого тайма.
Напомним, первая встреча прошла в Каталонии и завершилась в пользу парижан (1:4). Таким образом, сине-гранатовые покинули турнир, а подопечные Маурисио Почеттино вышли в четвертьфинал и узнают своего соперника в ходе жеребьевки.
«ПСЖ» – «Барселона» – 1:1 (1:1)
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч
Голы: 1:0 – 30, пенальти Мбаппе, 1:1 – 37 Месси.
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Курзава (Диалло, 46), Маркиньос, Флоренци (Дагба, 77), Паредес, Верратти (Рафинья, 84), Гуйе (Данилу Перейра, 59), Дракслер (Ди Мария, 59), Икарди, Мбаппе.
«Барселона»: тер Стеген, Дест (Тринкау, 66), Альба, Мингеса (Фирпо, 35), Лангле, де Йонг, Бускетс (Мориба, 79), Педри (Пьянич, 78), Дембеле (Брэйтуэйт, 79), Гризманн, Месси.
Предупреждения: Курзава (8), Мингеса (25), Лангле (30), де Йонг (38), Гуйе (50), Паредес (50), Икарди (89).
Первый матч – 4:1