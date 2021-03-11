«Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и покинула Лигу чемпионов. Месси не забил пенальти

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» завершился вничью – 1:1.

На гол Килиана Мбаппе испанский клуб ответил шикарным выстрелом Лионеля Месси. К слову, аргентинец не смог реализовать пенальти в концовке первого тайма.

Напомним, первая встреча прошла в Каталонии и завершилась в пользу парижан (1:4). Таким образом, сине-гранатовые покинули турнир, а подопечные Маурисио Почеттино вышли в четвертьфинал и узнают своего соперника в ходе жеребьевки.

«ПСЖ» – «Барселона» – 1:1 (1:1)

Лига чемпионов. 1/8 финала