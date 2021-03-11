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11 марта 01:47
автор: Артур Гичунцев

Месси и Роналду не смогли пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2004/05

Аргентинец – четырехкратный победитель ЛЧ, португалец выигрывал этот трофей пять раз.

«Барселона» Лионеля Месси покинула Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей французскому «ПСЖ» (2:5).

В другом противостоянии «Ювентус» Криштиану Роналду проиграл серию футбольному клубу «Порту», пропустив два мяча на своем поле.

Таким образом, впервые с сезона-2004/05 четвертьфинал Лиги чемпионов стартует без Месси и Роналду.

Напомним, тогда в 1/8 финала «Барселона» проиграла «Челси» (2:1, 2:4), а «Манчестер Юнайтед», за который играл португалец, уступил итальянскому «Милану» (0:1, 0:1).

источник: «Советский спорт»
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