«Ювентус» может продать Роналду из-за его высокой зарплаты

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира, туринский «Ювентус» может продать своего нападающего Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

По информации журналиста клуб рассматривает вариант продажи португальца по окончании текущего сезона из-за его большой зарплаты, которая составляет 31 миллион евро в год.

В туринский клуб Роналду перешел летом 2018 года. На его счету 92 гола в 121 матче в футболке «Ювентуса», контракт с клубом заканчивается в 2022 году.