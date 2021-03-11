СМИ: Роналду разговаривал с Бекхэмом по поводу перехода в «Интер Майами»

Как сообщает Daily Star, футболист итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду контактировал с Дэвидом Бекхэмом по поводу перехода в его клуб «Интер Майами», выступающий в MLS.

По информации источника португалец задумался о переходе в другую команду после вылета «Ювентуса» из 1/8 финала Лиги чемпионов, в свою очередь руководство туринского клуба не будет препятствовать уходу футболиста, так как хочет разгрузить зарплатную ведомость клуба. Португалец получает 31 млн евро в год.

В »Ювентус» Роналду перешел летом 2018 года. На его счету 92 гола в 121 матче за итальянскую команду, а контракт с клубом заканчивается в 2022 году.