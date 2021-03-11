Марко Вератти: «ПСЖ» не выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов 26 лет

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти дал комментарий после ничьи с «Барселоной» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выхода парижан в четвертьфинал турнира.

«По-моему, «ПСЖ» не выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов 26 лет. Мы показали свою силу в первом матче и хорошо выступили в ответном. Выиграть 4:1 в первом матче было очень важно. «Барселона» приехала в Париж, чтобы наверстать упущенное, а мы знали, что нужно хорошо защищаться и успешно контратаковать», — приводит слова Верратти Football Italia.

Напомним, что в первом матче «ПСЖ» переиграл «Барселону» со счетом 4:1, по сумме двух встреч (5:2) французский клуб пробился в 1/4 финала.

Соперник парижан по четвертьфиналу Лиги чемпионов станет известен после жеребьевки 19 марта.