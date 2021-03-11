Матч между «Рубином» и «Химками» состоится на стадионе «Центральный»

Пресс-служба Российской Премьер-лиги сообщила о смене места проведения матча 23-го тура, в котором сыграют «Рубин» и «Химки».

Отмечается, что в связи с неудовлетворительным состоянием газона на «Ак Барс Арене» встреча пройдет 19 марта на Центральном стадионе. Следующая встреча казанцев в РПЛ против «Сочи» (3 апреля) состоится также на этой арене.

На данный момент «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Химки» с 29 очками располагаются на десятой строчке.