Нагельсманн возглавит «Баварию», если Флик перейдет в сборную Германии

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может возглавить мюнхенскую «Баварию», сообщает Bild.

Источник сообщает, что это может произойти в том случае, если нынешний тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик решит перейти в сборную Германии, наставник которой, Йоахим Лев, решил покинуть пост после Евро-2020.

Отметим, что Нагельсманн возглавляет «Лейпциг» с 2019 года. В прошлом сезоне его команда заняла третье место в чемпионате Германии и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги подопечные Нагельсманна идут на второй строчке.

В 1/8 финала ЛЧ «Лейпциг» вылетел от английского «Ливерпуля» по сумме двух встреч.