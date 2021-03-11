Испанское СМИ: Месси будет выступать за «Интер Майами» в 2023 году

Испанское издание AS сообщило о будущем нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

По информации источника, отец 33-летнего аргентинца Хорхе Месси должен был встретиться с представителями ПСЖ и обсудить трансфер своего сына в парижскую команду. Однако в последний момент встреча была отменена из-за победы Жоана Лапорты на выборах президента «Барселоны».

На данный момент рассматривается вариант с продлением контракта Месси с «сине-гранатовыми». При этом в окружении Лионеля заявляют о том, что через два года нападающий перейдет в «Интер Майами».

Напомним, что контракт Месси с каталонским клубом истекает 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 35 матчах, забил 25 голов и отдал 11 ассистов.