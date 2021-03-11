Пиар-менеджер Арсланова: «Спартак» для России работает круто с инфоповодами

PR-менеджер игроков национальной команды Дарья Арсланова выразила мнение, что в России лидером по работе с пиаром является московский «Спартак».

««Спартак» для России все делают круто. Качественно отрабатывают инфоповоды — например, то же поражение от «Сочи» и все, что было после него. Грамотно сместили акценты на расизм и все эти истории в подтрибунке.

Из ухода Тедеско после поражения от «Зенита» и его возвращения сделали позитивный инфоповод и развернули ситуацию в нужное клубу русло. Плюс качественно работают с инфлюенсерами и телеграм-каналами», - сказалf Арсланова в интервью Sport24.ru.

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России красно-белые после 21 матча находятся на третьей строчке, набрав 38 очков.