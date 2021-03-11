Роман Широков: Дзюба — основной игрок сборной, он не давал поводов для того, чтобы его не вызывали

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал вызов нападающего Артема Дзюбу на ближайшие матчи отборочного цикла к ЧМ-2022.

«Дзюба — основной игрок сборной. Он не давал поводов для того, чтобы его не вызывали. То видео было полгода назад. Его репутацию на футбольном поле это никак не затронет. Это его личное дело. Много болельщиков как против, так и за такое решение.

Главный тренер вызывает того, кого считает нужным. Если он решил вызвать Дзюбу и отдать ему капитанскую повязку — имеет на это полное право», - сказал Широков в интервью «СЭ».

В рамках мартовского сбора национальная команда сыграет в гостях со сборными Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта), а также дома с командой Словении (27 марта).