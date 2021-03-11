Геннадий Орлов: За неудачи «Зенита» должен отвечать Семак

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто должен нести ответственность за неудачные результаты «Зенита».

«Мы видим, что не пошел на пользу месяц подготовки. Команда не играет так, как это было у этих же игроков в начале декабря. За это отвечает тренерский штаб и главный тренер.

Вот он и должен отвечать — Сергей Богданович Семак, главный ответственный. Все стрелы идут к этой фамилии, и никуда не деться», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

На данный момент «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка. Идущий на второй строчке ЦСКА отстает от сине-бело-голубых на два очка.

13 марта петербургский клуб на своем поле примет «Ахмат». Начало встречи – в 16:30 мск.