«Манчестер Юнайтед» поборется с «Ливерпулем» за 18-летнего защитника «Спортинга» Мендеша

Левый защитник «Спортинга» Нуну Мендеш может стать игроком одного из клубов Английской Премьер-лиги в летнее трансферное окно.

Согласно информации A Bola, 18-летнего португальца хотят пригласить в свои ряды «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана» и «Ювентуса».

Отмечается, что ближайшим летом сумма отступных за футболиста должна составить 77 миллионов евро.

Мендеш является воспитанником академии «Спортинга». В составе взрослой команды он провел 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

За молодежную сборную Португалии защитник отыграл четыре встречи.