Хосеп Гвардиола: Надеюсь, однажды они объяснят, как работает ВАР в моментах с рукой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (ВАР) после спорного момента с пенальти в матче 33-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (5:2).

«Меня удивляет решение не назначать пенальти. Судьи — профессионалы, они должны делать свою работу. Может быть, однажды они объяснят, как работает ВАР в моментах с рукой.

Я понимаю, когда арбитр и судья на линии не видят нарушения, но если и ВАР не замечает ...», - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» после 33 матчей в чемпионате Англии лидирует в таблице, набрав 68 очков.

«Саутгемптон» на 14-й позиции - 38 баллов.