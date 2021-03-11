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11 марта 13:46
автор: Степан Шереметьев

Хосеп Гвардиола: Надеюсь, однажды они объяснят, как работает ВАР в моментах с рукой

В первом тайме матча 33-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном» главный арбитр встречи Джонатан Мосс не назначил пенальти за фол вратаря «Саутгемптона» Алекса Маккарти, ВАР поддержал его решение.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (ВАР) после спорного момента с пенальти в матче 33-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (5:2).

«Меня удивляет решение не назначать пенальти. Судьи — профессионалы, они должны делать свою работу. Может быть, однажды они объяснят, как работает ВАР в моментах с рукой.

Я понимаю, когда арбитр и судья на линии не видят нарушения, но если и ВАР не замечает ...», - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» после 33 матчей в чемпионате Англии лидирует в таблице, набрав 68 очков.

«Саутгемптон» на 14-й позиции - 38 баллов.

источник: The Guardian
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