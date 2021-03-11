Хосеп Гвардиола: Надеюсь, однажды они объяснят, как работает ВАР в моментах с рукой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (ВАР) после спорного момента с пенальти в матче 33-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (5:2).
«Меня удивляет решение не назначать пенальти. Судьи — профессионалы, они должны делать свою работу. Может быть, однажды они объяснят, как работает ВАР в моментах с рукой.
Я понимаю, когда арбитр и судья на линии не видят нарушения, но если и ВАР не замечает ...», - приводит слова Гвардиолы The Guardian.
В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» после 33 матчей в чемпионате Англии лидирует в таблице, набрав 68 очков.
«Саутгемптон» на 14-й позиции - 38 баллов.