Педри: Незабитый пенальти в конце первого тайма с «ПСЖ» стал для нас большим ударом

Атакующий полузащитник «Барселоны» Педри подвел итоги второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (1:1).

Отметим, что 18-летний испанец провел на поле 78 минут, отличившись результативной передачей на Лионеля Месси. В добавленное к первому тайму время аргентинец не реализовал 11-метровый удар.

– Мы понимали, что во второй встрече будет важна реализация голевых моментов, учитывая неудачный результат в первой игре. Я считаю, что мы провели хороший матч, однако упустили много возможностей забить сопернику. Мы верили, что сотворим еще один большой камбэк и пройдем дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал для нас большим ударом, – цитирует Педри пресс-служба УЕФА.

По итогам двухматчевого противостояния «Барселона» покинула плей-офф Лиги чемпионов. В первой игре каталонцы на своем поле уступили парижанам со счетом 1:4. В прошлогоднем розыгрыше турнира «сине-гранатовые» дошли до стадии четвертьфинала, потерпев разгромное поражение от «Баварии» (2:8).