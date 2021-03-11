Тина Канделаки: Дзюба не хуже Миранчука и Головина, он мог бы играть в каком-нибудь «Тоттенхэме»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о нападающем сборной России и петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Дзюба мог бы с легкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», так что по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина.

Ну и капитанскую повязку Артем заслужил своей игрой на протяжении нескольких лет. С его авторитетом в сборной тоже полный порядок», – написала Канделаки в телеграм-канале.

32-летний российский футболист выступает за сине-бело-голубых с 2015 года, проведя за «Зенит» 202 игры (86 голов и 57 голевых передач).