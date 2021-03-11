Григорян покинул пост главного тренера армянского «Урарту»

Пресс-служба армянского клуба «Урарту» сообщила об уходе главного тренера Александра Григоряна.

Контракт 54-летнего россиянина с командой был расторгнут по обоюдному согласию. Отмечается, что исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Тигран Есаян.

Григорян возглавлял «Урарту» с ноября 2019 года. Под его руководством команда приняла участие в 26 матчах, в которых одержала 12 побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений. В нынешнем сезоне клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Армении, набрав 18 очков в 12 играх

Отметим, что в России наставник руководил такими клубами, как «Анжи», «Тамбов» и «СКА-Хабаровск».