«Фиорентина»: Пока мы не знаем, сыграет ли Кокорин 13 марта против «Беневенто»

Стало известно о физическом состоянии нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина после травмы левого бедра.

Напомним, что 29-летний россиянин получил повреждение 6 марта и оказался вне заявки на матч 26-го тура чемпионата Италии с «Пармой» (3:3)

– До вчерашнего дня Кокорин тренировался отдельно. Мы день за днем будет следить за тем, как будет развиваться ситуация. На данный момент мы не знаем, сыграет ли он против «Беневенто», – рассказали ТАСС в пресс-службе флорентийского клуба.

Кокорин перешел в стан «фиалок» 27 января из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. В общей сложности он принял участие в трех встречах итальянской команды, не отличившись результативными действиями.

Матч между «Фиорентиной» и «Беневенто» состоится 13 марта.