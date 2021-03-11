Геннадий Орлов: «Рубин» - единственная команда РПЛ, которая играет с тремя нападающими

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Рубин» может включится в чемпионскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Рубин» добавится к конкурентам, если два-три тура так сыграет. Это единственная команда у нас, которая играет с тремя нападающими, и она хорошо играет. Значит, так выстроил игру Слуцкий. Значит, это хороший тренер, вот результат его работы. Казанцам осталось три очка до четвертого места. Все в таблице рядом, клубы будут кататься, как на качелях», — приводит слова Орлова «RT на русском» со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

«Рубин» с 34 очками занимает восьмое место в РПЛ, в 22-м туре он сыграет в гостях против «Уфы», которая занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.