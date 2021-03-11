Орлов назвал Кварацхелию игроком для Лиги чемпионов

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что санкт-петербургскому «Зениту» надо было приобрести полузащитника казанского «Рубина» Хвичу Кварацхелию, когда тот уходил из своего бывшего клуба московского «Локомотива».

«Хвича до этого играл в московском «Локомотиве», но что-то там не сошлось, его отпустили. А где были селекционеры петербургского «Зенита»? Чего бы его не пригласить? Вот как они работают? Хвича Кварацхелия и сейчас готов перейти в «Зенит», но там уже цена вопроса. Но его надо брать. Таких футболистов надо набирать для Лиги чемпионов. Ну а как иначе?» — приводит слова Орлова «RT на русском» со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Кварацхелия сыграл в 18 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 7 результативных передач. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.