Фанаты «Торпедо» требуют отставки Игнашевича с поста главного тренера клуба

Фанатское объединение «Торпедо» «Запад-5» призвало руководство клуба уволить главного тренера Сергея Игнашевича.

После 29 туров Футбольной национальной лиги московская команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

– Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из «Торпедо»! Маслов, если ты президент, прими решение! – говорится в заявлении болельщиков столичного клуба на странице в социальной сети «Вконтакте».

Отметим, что 41-летний специалист возглавил «Торпедо» в июне 2019 года. Под его руководством команда приняла участие в 61 матче, одержала 35 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Контракт россиянина рассчитан до лета 2023-го.