Сергей Семак: «Ахмат» очень агрессивная команда, умеющая интенсивно прессинговать

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 22-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Это одна из наиболее агрессивных команд лиги, они хорошо умеют прессинговать — по этому показателю это один из лидеров в нашем чемпионате. И не только по этому — по многим характеристикам команда смотрится очень хорошо.

Легких матчей никогда не бывает, ждем встречу с очень интересным и непростым соперником», - приводит слова Семака пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне РПЛ сине-бело-голубые лидируют в таблице после 21 матча, набрав 42 очка.

Грозненцы расположились на 11-й позиции - 26 баллов.