Михаил Боярский: «Ахмат» – довольно ершистая команда, которая не отдаст победу «Зениту» просто так

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил перспективы петербургской команды в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги с «Ахматом».

Отметим, что игра между командами состоится 13 марта. Начало встречи – 16:30 мск.

– Желательно, чтобы «Зенит» победил. «Ахмат» – команда довольно ершистая. Они просто так победу не отдадут. После последних игр «Зенита» оптимистических прогнозов нет. Но я верю в команду. Думаю, они выиграют со счетом 3:0. Это мой личный прогноз. На деле может быть и ничья, – приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

В предыдущем туре подопечные Сергея Семака проиграли «Рубину» (1:2) и прервали свою беспроигрышную серию из восьми матчей кряду в чемпионате.

На данный момент «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 42 очка. «Ахмат» с 26 очками располагается на 11-й строчке.