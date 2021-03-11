Оле-Гуннар Сульшер - о Мерто и Флетчере: Это правильные назначения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер выразил мнение о назначениях на новые должности в клуб Даррена Флетчера и Джона Мерло.

«Я очень рад, что мы приняли это решение и сделали эти назначения. Даррен будет совмещать свой пост с работой в тренерском штабе, но должность технического директора будет отнимать большую часть его рабочего времени.

Джона я знаю очень давно. Его утверждение на позицию спортивного директора лишь формальность, так как он уже давно выполняет эти функции за кулисами», - приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.

Напомним, что сегодня, 11 марта подопечные норвежского специалиста сыграют свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с итальянским «Миланом», начало встречи в 20:55 (мск).