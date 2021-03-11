Вадим Евсеев - о Пиняеве: Нам не нужен «новый Месси», главное - получить игрока сборной

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий о перспективах нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева.

«Сейчас много говорят о Пиняеве, что он в «Манчестер Юнайтед» едет на стажировку, что за ним следят, что есть перспективы. Я не против. Только за. У каждого времени свои правила.

Но главное, чтобы в конечном итоге мы получили достойного игрока для сборной, а не каких-то там наших «новых Месси» по чьим-то громким оценкам. Дифирамбы в свое время пели многим, но не все игроки прогрессировали, многие терялись, не раскрыв свой талант», - приводит слова Евсеева «Чемпионат».

Напомним, что Пиняев стал известен в марте 2018-го: тогда еще 13-летний россиянин съездил в Манчестер на недельную стажировку, сыграл за юношескую команду «МЮ» в выставочном матче против «Бари» и забил пять мячей.

Российский нападающий дебютировал во взрослом футболе в возрасте 15 лет, Пиняев вышел на поле 1 августа 2020 года в матче ФНЛ с московским «Спартаком-2».