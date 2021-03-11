Роман Пилипчук - о своем увольнении из «Спартака-2»: Это было как снег на голову

Бывший главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук дал комментарий после решения руководства клуба прекратить с ним сотрудничество.

«Еще вчера «Спартак» объявил об увольнении, но мой контракт пока не расторгнут, все в процессе на данный момент. Для меня это было как снег на голову, вариантов с новой работой у меня сейчас нет. Чуть попозже все станет ясно, будем искать варианты решения проблем», - приводит слова Пилипчука Sport24.ru.

Добавим, что поражение от «Нефтехимика» (0:1) 10 марта стало седьмым для «Спартака-2» за последние 10 туров ФНЛ.

Напомним, что специалист являлся помощником главного тренера красно-белых Массимо Карреры в чемпионский сезон-2016/17.