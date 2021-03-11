Президент «Торпедо» Маслов: Заявление болельщиков не видел, будем исправлять ситуацию

Президент «Торпедо» Денис Маслов дал комментарий о результатах команды в последних матчах.

«Я заявления болельщиков не видел. Результаты команды говорят о том, что мы сползли с четвертого места на пятое. Будем исправлять ситуацию. Больше мне сказать нечего», - приводит слова Маслова «РБ-Спорт».

Отметим, что безвыигрышная серия «Торпедо» составляет пять матчей, в последней игре московский клуб потерпел поражение от «Оренбурга» (0:3).

В нынешнем сезоне ФНЛ после 29 туров «Торпедо» занимает пятое место, набрав 64 очка.