«Милан» и «Ювентус» интересуются Кварацхелией

Ведущие клубы Серии А заинтересованы в услугах флангового нападающего «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

По информации TMW, 20-летнего грузина намерены приобрести «Милан» и «Ювентус». Отмечается, что скауты итальянских команд будут просматривать форварда во время матча отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между сборными Грузии и Испании. Игра запланирована на 28 марта.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах, забил два гола и отдал семь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в десять миллионов евро.