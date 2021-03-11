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11 марта 17:51
автор: Александр Шульгин

Демирал выбыл на три недели из-за травмы бедра

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал пропустит минимум 20 дней из-за повреждения, полученного в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту».

«Из-за проблемы, о которой было сообщено в конце матча с «Порту», футболист подвергся обследованию в медицинском центре клуба, выявившиму легкую травму правого бедра. Время восстановления составит примерно 20 дней», - сообщает пресс-служба туринского клуба.

Напомним, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Порту» со счетом 3:2, но португальцы победили в первой игре - 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира засчет большего количества голов, забитых в гостях.

источник: ФК «Ювентус»
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