Демирал выбыл на три недели из-за травмы бедра

«Из-за проблемы, о которой было сообщено в конце матча с «Порту», футболист подвергся обследованию в медицинском центре клуба, выявившиму легкую травму правого бедра. Время восстановления составит примерно 20 дней», - сообщает пресс-служба туринского клуба.

Напомним, в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Порту» со счетом 3:2, но португальцы победили в первой игре - 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира засчет большего количества голов, забитых в гостях.