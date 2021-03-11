Мохамед Салах: «Ливерпуль» постарается как можно дальше пройти в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подвел итоги второй встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:0).

Отметим, что по итогам двухматчевого противостояния английский клуб вышел в четвертьфинал соревнований. Первая игра завершилась победой «мерсисайдцев» со счетом 2:0. Египтянин забил по одному голу в каждой игре.

– Нашей команде очень важен подобный результат, особенно на фоне поражений в АПЛ. Мы находимся не в лучшей форме, но мы постараемся пройти в Лиге чемпионов как можно дальше.

Считаю, что сейчас нам необходимо настраиваться на каждый матч в отдельности и не обращать внимания на тяжелую ситуацию с травмированными футболистами в команде, – цитирует Салаха пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне 28-летний египтянин забил 25 голов и отдал четыре ассиста в 39 матчах.