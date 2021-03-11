УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала турнира, состоявшихся 9 и 10 марта.
Отметим, что в данную команду попадают те, кто набрал больше всего очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов от PlayStation.
Вратарь: Кейлор Навас («ПСЖ») - 10 очков.
Защитники: Натаниэль Филлипс («Ливерпуль») - 10, Озан Кабак («Ливерпуль») - 8, Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») - 9.
Полузащитники: Фабиньо («Ливерпуль») - 9, Садио Мане («Ливерпуль») - 8, Мохамед Салах («Ливерпуль») - 9, Сержиу Оливейра («Порту») - 13, Федерико Кьеза («Ювентус») - 11.