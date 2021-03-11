Гендиректор «Рубина» Сайманов: Официальных предложений по Кварацхелии в клуб не поступало

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал появившиеся слухи о том, что в приобретении Хвичи Кварацхелии заинтересованы итальянские гранды.

«Сейчас трудно что-либо говорить об интересе «Ювентуса» и «Милана». Официальных предложений по Хвиче Кварацхелии в «Рубин» не поступало. Не вижу смысла обсуждать информацию итальянских СМИ», – приводит слова Сайманова Metaratings.ru.

20-летний грузинский футболист выступает за татарстанцев с 2019 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей, в которых дважды забил сам и еще три раза ассистировал партнерам.