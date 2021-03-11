Кейлор Навас: Отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда вам противостоит Месси

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас дал комментарий пресс-службе УЕФА после ответного матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

К слову, первая игра, прошедшая на «Камп Ноу», завершилась в пользу французов – 4:1, что позволило им выйти в следующий раунд.

«Я очень рад, ведь это был невероятно трудный матч. Все мы хотели показать хороший футбол, воспользоваться добытым в первом матче преимуществом и выйти в четвертьфинал. Отбивать пенальти всегда непросто, особенно когда вам противостоит Месси.

«Барса» сегодня действительно выглядела очень прилично. Они прессинговали практически идеально. Мы настроены и дальше продолжать в том же духе в Лиге чемпионов, демонстрировать ту же жажду борьбы. И это поможет нам пройти очень далеко», – заявил голкипер.