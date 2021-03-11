Бушманов вновь возглавил «Спартак-2»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что новым главным тренером второй команды стал Евгений Бушманов.
Отметим, что на этом посту 49-летний специалист сменил Романа Пилипчука, покинувшего клуб 10 марта.
Ранее Бушманов уже возглавлял вторую команду красно-белых в период с июля 2013-го по январь 2017 года. Под его руководством клуб провел 121 матч, одержал 61 победу, 24 раза сыграл вничью и потерпел 36 поражений.
После ухода из «Спартака-2» россиянин занимал пост главного тренера молодежной сборной России.
источник: ФК «Спартак»