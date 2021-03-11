Роналду может вернуться в «Спортинг»

Как сообщил итальянский журналист Эмануэле Гамба в эфире calciomercato.it, португальский игрок настроен покинуть Италию нынешним летом и уже связывался с английским «Манчестер Юнайтед» и клубом MLS Дэвида Бэкхема «Интер Майами» не предмет возможного перехода.

Также обозреватель рассказал, что активно циркулируются слухи о возвращении Роналду в лиссабонский «Спортинг», чьим воспитанником он является.

Напомним, до переезда в Италию португалец помимо «Спортинга» выступал за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне футболист провел в составе туринцев 32 матча, в которых забил 27 голов и сделал четыре результативных передачи.